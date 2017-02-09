QS: Kalinic torna a disposizione con l'Udinese, ma quanto pesa la sua assenza...

Le trasferte di Pescara e Roma hanno dimostrato che la Fiorentina non può fare a meno della mole di lavoro garantita da Kalinic

L'edizione odierna del QS-La Nazione anticipa l'imminente rientro di Nikola Kalinic che, dopo i guai muscolari che lo hanno costretto a saltare la trasferta di Roma, tornerà a guidare l'attacco dei viola già a partire dal prossimo impegno di campionato contro l'Udinese.

"Nikola Kalinic torna a disposizione di Paulo Sousa per la gara con l'Udinese, in programma sabato sera al Franchi. Contro la Roma è stato deciso di comune accordo fra giocatore, tecnico e staff medico di tenerlo precauzionalmente fuori dall'elenco dei convocati. Kalinic adesso sta bene, ha smaltito il trauma contusivo al ginocchio ed è pronto a tornare titolare nell'attacco viola. La sua assenza si è fatta sentire nelle due trasferte di Pescara e Roma e nonostante la difesa perentoria di Sousa, Babacar ha dimostrato per l'ennesima volta di non riuscire a dare le giuste garanzie. In questo momento la Fiorentina non può prescindere dall’incredibile mole di lavoro, soprattutto senza palla, che garantisce Kalinic nelle due fasi".

Fonte: QS-La Nazione