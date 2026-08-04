Pusceddu: "Spero che Grosso diventi un tecnico forte come già Italiano a Firenze, c'è un gran mercato"

L'ex giocatore ha parlato di Fabio Grosso in viola

L'ex calciatore viola Vittorio Pusceddu è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare le recenti manovre di mercato della Fiorentina:

«A mio avviso la Fiorentina, al pari della Juventus, si sta distinguendo come assoluta protagonista di questa sessione di calciomercato. La società ha portato a termine numerose operazioni di rilievo, puntando anche su un tecnico giovane che, pur dovendo ancora affermarsi ad alti livelli, ha già mostrato ottime qualità. Ora il compito principale spetterà a lui: dovrà essere bravo a far fruttare il materiale a disposizione e a trovare la giusta alchimia tra i tanti elementi nuovi inseriti in rosa. Ho avuto modo di osservare alcuni momenti della sfida contro il Real Madrid; riuscire a recuperare un doppio svantaggio non è impresa da poco e dimostra come il gruppo stia già assimilando i concetti tattici di Grosso. Le premesse per una stagione di alto livello ci sono tutte. Spero che il percorso di Grosso possa ricalcare quello fatto a suo tempo da Italiano, capace prima di conquistare una salvezza con lo Spezia e poi di trascinare la Fiorentina fino a conquistare due finali e traguardi prestigiosi».