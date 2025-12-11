11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:27

Pusceddu: “La società ogni anno cambia allenatore. Non mi sono piaciute le parole di Vanoli”

Pusceddu: “La società ogni anno cambia allenatore. Non mi sono piaciute le parole di Vanoli”

11 Dicembre · 11:57

Vittorio Pusceddu, ex giocatore tra le altre squadre anche della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva esprimendo il suo pensiero sul momento di crisi che stanno vivendo i viola. Queste le sue dichiarazioni: “Non mi sono piaciute le parole di Vanoli in conferenza stampa. Quando dice “Ce la possono fare…” sbaglia. No, deve dire ce la potete fare, perché in mezzo a questo marasma c’è anche lui che è il capo della barca. I viola erano attrezzati per fare un campionato completamente diverso. Purtroppo questi sono quei campionati nati male. Con Pioli in panchina si pensava che si potesse fare il salto di qualità. Io le colpe maggiori le do alla società. Non puoi cambiare ogni anno allenatore e anche poi modulo e giocatori. Quando hai trovato una quadra devi tenerla almeno per tre anni, come era accaduto con Italiano” Lo scrive Tuttomercatoweb

