Pusceddu critico: “Le colpe sono della società, se trovi una quadra devi mantenerla. C’è poco da salvare”

Matteo Pusceddu ha commentato la Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: “Quello che ha detto Vanoli non mi è piaciuto, non doveva dire ‘c’è la possono fare’, ma ‘c’è la possiamo fare’, perché nel mezzo c’è anche lui. Credo che la Fiorentina è attrezzata per fare un campionato diverso da quello attuale, si trova in una di quelle annate che nascono male. Dopo Italiano e Palladino si pensava che con un allenatore esperto come Pioli si potesse fare il salto di qualità, ma così non è stato.

Per quanto mi riguarda le colpe sono da imputare alla società, perché non puoi ogni anno cambiare allenatore, modulo e giocatori e aspettarti risultati importanti. Se hai una quadra devi mantenerla come fatto con Italiano. Un giocatore come Piccoli ha dimostrato di non essere pronto per giocare nella Fiorentina, che è un altro conto rispetto alle ambizioni della Fiorentina. C’è poco da salvare, non va niente, ma mancano tante partite e nelle prossime tre ha degli scontri diretti. Certo è che se dovesse perderli, vedrei difficile la salvezza della Fiorentina”.