Pulgar, Federazione cilena annulla amichevole del 15 Novembre con la Bolivia. Il motivo
Erick Pulgar avrà un impegno in meno con la sua Nazionale. La crisi interna che sta vivendo il Cile ha portato infatti la Federazione cilena ad annunciare l'annullamento dell'amichevole del prossimo 1...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2019 13:37
Erick Pulgar avrà un impegno in meno con la sua Nazionale. La crisi interna che sta vivendo il Cile ha portato infatti la Federazione cilena ad annunciare l'annullamento dell'amichevole del prossimo 15 novembre contro la Bolivia, mentre rimane in programma quella a Lima del 19 contro il Perù. Montella può dunque sorridere.
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