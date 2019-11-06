Pulgar, Federazione cilena annulla amichevole del 15 Novembre con la Bolivia. Il motivo

Erick Pulgar avrà un impegno in meno con la sua Nazionale. La crisi interna che sta vivendo il Cile ha portato infatti la Federazione cilena ad annunciare l'annullamento dell'amichevole del prossimo 1...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2019 13:37

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