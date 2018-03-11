Puggioni: "Una tifoseria meravigliosa, ho chiesto io a Badelj di mischiarci. Mio figlio mi ha chiesto una figurina di Astori.."

Su Instagram, il portiere del Benevento Christian Puggioni ha scritto qualche riga sulla partita disputata questo pomeriggio. Queste le sue parole

Su Instagram, il portiere del Benevento Christian Puggioni ha scritto qualche riga sulla partita disputata questo pomeriggio. Queste le sue parole: "Entrare al Franchi senza di te, tra gli applausi della tua gente è stata un'emozione surreale. Vedere oggi una città intera e una tifoseria ospite meravigliosa, unite nel segno della lealtà e del rispetto dei valori umani è stato un insegnamento di vita incredibile. Per questo, prima del minuto di silenzio, ho chiesto a Milan di mischiarci e abbracciarci. Sì, perché tu hai unito tutti, tu che rappresenti ogni calciatore, ogni papà, figlio o fratello. Domenica scorsa Christopher, il mio bimbo più grande, ha voluto la tua figurina: “Papà -mi ha detto- voglio tenere un ricordo di Davide”. I bambini sono così, ci vedono in tv, giovani e forti come dei supereroi. Ci vedono intoccabili, inarrivabili, quasi immortali. Invece non siamo supereroi e non siamo neppure immortali. Ecco perché ci sentiamo tutti coinvolti e toccati da questa tragedia. È la stessa vita a ricordarci che anche certi "dei" sono mortali e che l'esistenza va vissuta al meglio, sempre, godendo di ogni istante con la propria famiglia e le persone a noi più care. Non lasciate un abbraccio indietro e non lesinate sorrisi che un domani ci potrebbero mancare. Ti ricorderemo per sempre Davide e ci stringiamo forte ai tuoi cari, al di là di ogni colore e di ogni bandiera. Ci mancherai ❤"