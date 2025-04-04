Pubblico delle grandi occasioni per Milan-Fiorentina: oltre 70mila tifosi a San Siro ad attendere i viola

Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni domani sera a San Siro per Milan-Fiorentina, scontro diretto per l'Europa. Secondo quanto appreso dal portale MilanNews.it, sono attesi ben oltre 70mila...

Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni domani sera a San Siro per Milan-Fiorentina, scontro diretto per l'Europa. Secondo quanto appreso dal portale MilanNews.it, sono attesi ben oltre 70mila spettatori. Le due squadre sono separate da 4 punti, con i Viola - al momento - in vantaggio. Una gara quasi da dentro o fuori per i rossoneri che, in caso di una sconfitta, sarebbe sempre più noni e nella terra di nessuno mentre la Fiorentina con un successo confermerebbe il suo ottimo momento e lancerebbe il guanto di sfida alle competitor per l'Europa che conta.