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Pubblico delle grandi occasioni per Milan-Fiorentina: oltre 70mila tifosi a San Siro ad attendere i viola

Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni domani sera a San Siro per Milan-Fiorentina, scontro diretto per l'Europa. Secondo quanto appreso dal portale MilanNews.it, sono attesi ben oltre 70mila...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2025 15:00
Pubblico delle grandi occasioni per Milan-Fiorentina: oltre 70mila tifosi a San Siro ad attendere i viola -
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Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni domani sera a San Siro per Milan-Fiorentina, scontro diretto per l'Europa. Secondo quanto appreso dal portale MilanNews.it, sono attesi ben oltre 70mila spettatori. Le due squadre sono separate da 4 punti, con i Viola - al momento - in vantaggio. Una gara quasi da dentro o fuori per i rossoneri che, in caso di una sconfitta, sarebbe sempre più noni e nella terra di nessuno mentre la Fiorentina con un successo confermerebbe il suo ottimo momento e lancerebbe il guanto di sfida alle competitor per l'Europa che conta.

 

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