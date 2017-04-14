PSG: pronta una maxi offerta per Bernardeschi
Secondo i media francesi il club di Al-Khelaïfi sarebbe molto interessato al numero 10 della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2017 12:31
Secondo quanto riportato da diversi media transalpini pare che l'interesse del Paris-Saint Germain per Federico Bernardeschi sia molto più di una semplice indiscrezione. Sembra infatti che i francesi siano pronti a presentare una maxi offerta alla Fiorentina al fine di assicurarsi le prestazioni del numero 10 classe '94. Tuttavia, in attesa di ulteriori sviluppi, i viola non sembrano affatto intenzionati a privarsi del suo fantasista.