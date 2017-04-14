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PSG: pronta una maxi offerta per Bernardeschi

Secondo i media francesi il club di Al-Khelaïfi sarebbe molto interessato al numero 10 della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2017 12:31
PSG: pronta una maxi offerta per Bernardeschi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da diversi media transalpini pare che l'interesse del Paris-Saint Germain per Federico Bernardeschi sia molto più di una semplice indiscrezione. Sembra infatti che i francesi siano pronti a presentare una maxi offerta alla Fiorentina al fine di assicurarsi le prestazioni del numero 10 classe '94. Tuttavia, in attesa di ulteriori sviluppi, i viola non sembrano affatto intenzionati a privarsi del suo fantasista.

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