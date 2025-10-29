Pruzzo: “Non ci sono garanzie. Fiorentina con giocatori di medio livello che non stanno rendendo”

Roberto Pruzzo ex giocatore della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto della situazione sul momento viola, anzi nero, della formazione allenata da Stefano Pioli. Questo un estratto delle sue parole: Partiresti con Comuzzo questa sera in difesa?: “Visto Pablo Marì piantato in area di rigore, credo che possa essere una buona soluzione mettere uno stopper come dico io. Questa sera contro l’Inter serve aggressività e dinamicità, non staticità”.

Ndour al posto di Fagioli dal primo, potrebbe essere una buona soluzione?: “Se non è una bocciatura definitva.. Fagioli a Vienna ha avuto tanti spazi per lasciare il segno, mentre nel nostro campionato fa molta fatica, quindi non escludo che Ndour possa essere una valida alternativa.

Chi faresti giocare in questo momento? Giocatori più in forma o le garanzie?: “Il problema è che in questo momento non ci sono garanzie nella squadra e non c’è un reparto che ti trascina. Devi andare per tentativi, sperando di trovare la quadra giusta. Ricordiamoci che comunque un risultato può cambiare la storia. Questa sera anche l’Inter avrà pressione. Hanno già perso 3 partite, se perde stasera sarebbe la quarta e per chi ha ambizioni di scudetto non può permettersi un inizio così. La Fiorentina ha dei calciatori di medio livello, che fino ad ora non hanno espresso il loro potenziale”.