Labaro Viola

Pronti via e Babacar porta la Fiorentina in vantaggio. Grande avvio dei viola!

Bella partenza della Fiorentina che dopo appena 90 secondi si porta in vantaggio con Khouma Babacar

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 17:26
Pronti via e Babacar porta la Fiorentina in vantaggio. Grande avvio dei viola! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
News
Babacar
Condividi

Bella partenza della Fiorentina che dopo appena 90 secondi si porta in vantaggio con Khouma Babacar. Dalla difesa Pezzella appoggia per Benassi che di sinistro lancia in profondità Babacar. Il numero 30 viola sgancia un missile sul primo palo imprendibile per Puggioni

 

Grande avvio del senegalese che risponde subito presente in una partita per lui fondamentale

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok