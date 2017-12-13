Pronti via e Babacar porta la Fiorentina in vantaggio. Grande avvio dei viola!
Bella partenza della Fiorentina che dopo appena 90 secondi si porta in vantaggio con Khouma Babacar
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 17:26
Bella partenza della Fiorentina che dopo appena 90 secondi si porta in vantaggio con Khouma Babacar. Dalla difesa Pezzella appoggia per Benassi che di sinistro lancia in profondità Babacar. Il numero 30 viola sgancia un missile sul primo palo imprendibile per Puggioni
Grande avvio del senegalese che risponde subito presente in una partita per lui fondamentale