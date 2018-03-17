Labaro Viola

Pronti 700 tifosi viola per il Torino: gemellaggio con i granata in ricordo di Astori

Come ricorda La Nazione, quello di domani sarà un Torino-Fiorentina con poche ambizioni di classifica ma tanta carica emotiva. La prima trasferta senza Astori per i viola, e saranno circa 700 i tifosi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2018 15:30
Pronti 700 tifosi viola per il Torino: gemellaggio con i granata in ricordo di Astori - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
News
Astori
Torino
Viola
Condividi

Come ricorda La Nazione, quello di domani sarà un Torino-Fiorentina con poche ambizioni di classifica ma tanta carica emotiva. La prima trasferta senza Astori per i viola, e saranno circa 700 i tifosi gigliati che saranno allo stadio di Torino per il match contro i granata. Onore al gemellaggio e il ricordo di Davide, tante emozioni fuori dal campo, mentre sul terreno di gioco sarà uno scontro diretto a metà classifica con illusioni europee. Diversi tifosi viola, tra l’altro, potrebbero essere mischiati a quelli granata negli altri settori dello stadio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok