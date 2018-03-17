Pronti 700 tifosi viola per il Torino: gemellaggio con i granata in ricordo di Astori

Come ricorda La Nazione, quello di domani sarà un Torino-Fiorentina con poche ambizioni di classifica ma tanta carica emotiva. La prima trasferta senza Astori per i viola, e saranno circa 700 i tifosi...

A cura di Redazione Labaroviola 17 marzo 2018 15:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole

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