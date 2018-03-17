Pronti 700 tifosi viola per il Torino: gemellaggio con i granata in ricordo di Astori
Come ricorda La Nazione, quello di domani sarà un Torino-Fiorentina con poche ambizioni di classifica ma tanta carica emotiva. La prima trasferta senza Astori per i viola, e saranno circa 700 i tifosi...
Come ricorda La Nazione, quello di domani sarà un Torino-Fiorentina con poche ambizioni di classifica ma tanta carica emotiva. La prima trasferta senza Astori per i viola, e saranno circa 700 i tifosi gigliati che saranno allo stadio di Torino per il match contro i granata. Onore al gemellaggio e il ricordo di Davide, tante emozioni fuori dal campo, mentre sul terreno di gioco sarà uno scontro diretto a metà classifica con illusioni europee. Diversi tifosi viola, tra l’altro, potrebbero essere mischiati a quelli granata negli altri settori dello stadio.