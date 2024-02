Pronta la riforma per la riduzione della Serie A a 18 squadre voluta da Milan, Inter e Juventus

Avversarie in campo, ma alleate nel “palazzo”. Ieri mattina i dirigenti di Inter, Juventus e Milan si sono riuniti negli uffici della sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione a Milano. Dove hanno deciso di seguire una linea comune per la riforma dei campionati, con l’obiettivo di ridurre da 20 a 18 le squadre partecipanti alla Serie A dal 2025/2026. Poi nell’assemblea di Lega la strategia è stata annunciata agli altri club, alcuni favorevoli e altri no, come le cosiddette “piccole” squadre (capeggiate dal Monza di Galliani) pronte a dare battaglia. Servono 14 voti. La mossa di spiega con la necessità di snellire il calendario, visto che dalla prossima stagione ci saranno le nuove formule delle coppe europee (quattro date in più soltanto per la fase a gironi e un turno in più nella fase a eliminazione diretta della Champions League) e del Mondiale per club quadriennale. Nel giro di una settimana la Figc presenterà alle leghe in consiglio federale il progetto per riformare il calcio italiano. Lo scrive Calciomercato.com

LE PAROLE DI CASINI