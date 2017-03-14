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Il progetto stadio rischia di saltare, è scritto nella documentazione ACF. Tutti i dettagli...

Secondo quanto scrive Il Sito di Firenze, se la Fiorentina non troverà investitori per pagare, almeno in parte, la spesa complessiva di 420 milioni, allora il progetto stadio è destinato a saltare. La...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2017 20:08
Il progetto stadio rischia di saltare, è scritto nella documentazione ACF. Tutti i dettagli... - Foto nuovo stadio
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Secondo quanto scrive Il Sito di Firenze, se la Fiorentina non troverà investitori per pagare, almeno in parte, la spesa complessiva di 420 milioni, allora il progetto stadio è destinato a saltare. La questione è uscita nella lettera allegata alla documentazione presentata in Comune lo scorso 28 dicembre, nella quale si legge: “per poter procedere alla definizione del suddetto programma economico finanziario occorre ricercare sul mercato gli investitori che, in raggruppamento tra loro o tramite un'apposita società di scopo, siano effettivamente disponibili a partecipare all'operazione, rimanendo inteso che, qualora l'esito non fosse positivo, verrà meno l'interesse di ACF Fiorentina”. Veramente incredibile quello che abbiamo letto.

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