Procuratore Zaniolo: “Nicolò ha sempre fatto stagioni da protagonista, tranne che alla Fiorentina”

Intervistato da Il Gazzettino del Friuli, Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, ha parlato dell’ex viola.

Sulla non convocazione in Nazionale: «È inutile nascondere che Nicolò ci sperava ma come ci sperano tutti i giocatori. Arrivare in Nazionale è un obiettivo comune, abbiamo preso atto che la chiamata per questi playoff non è arrivata, ma non significa che non possa arrivare in futuro.

Apprezziamo comunque la trasparenza e le parole di Gennaro Gattuso che ha preso in considerazione il ritorno in azzurro di Nicolò, poi nel futuro si vedrà».

Poi il focus sul percorso recente del giocatore: «Lui è ancora amatissimo in Turchia, è andato via da Roma segnando un gol che è valso la vittoria della Conference League. Con il Galatasaray ha vinto il campionato e un suo gol ha fatto vincere il derby. In Premier è stato un anno difficile anche per la situazione delle scommesse, da cui è uscito alla grande, contribuendo a riportare l’Aston Villa in Europa come non succedeva da anni. Insomma, a parte lo scorso anno difficile tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò ha sempre fatto stagioni da leader e da protagonista. Penso che abbia già dimostrato a più riprese nella sua carriera di avere le stimmate del campione. L’Udinese ora ha la possibilità di riscattarlo e la cosa certa è che a Udine stiamo benissimo».