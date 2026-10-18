Problemi per Piccoli, infortunio muscolare ieri nel match perso 1-3 contro l'Inter di Chivu

L'ex attaccante viola è uscito durante il primo tempo della gara

Problemi fisici in casa Bologna nel corso della sfida contro l'Inter: allo scoccare della mezz'ora, con i felsignani avanti nel punteggio grazie al gol siglato da Pobega, Roberto Piccoli ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in seguito a un contrasto di gioco con Akanji.

Restano ancora da chiarire i dettagli sulle condizioni fisiche del calciatore, non essendo ancora specificato se lo stop sia dovuto a un guaio muscolare o a un colpo subito; fatto sta che, dopo le valutazioni immediate dello staff medico rossoblù, si è reso necessario procedere a una sostituzione lampo, mandando in campo Enem al suo posto.