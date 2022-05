Secondo La Nazione stamani in edicola, la Fiorentina si schiererà in campo con il classico 4-3-3, Terracciano tra i pali, difesa a quattro con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo Bonaventura, Torreira e Duncan, tridente Saponara-Cabral-Gonzalez. Ikoné va in panchina.

