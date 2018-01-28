Probabile formazione: tornano Veretout e Astori. Thereau si o no? Pronto Eysseric. Davanti Simeone...

L’unico dubbio da sciogliere è quello legato a Thereau. Pioli in conferenza stampa ha dichiarato che è pronto dal primo minuto ma nel caso in cui non desse garanzie per un lungo minutaggio è pronto Ey...

A cura di Redazione Labaroviola 28 gennaio 2018 08:29

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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