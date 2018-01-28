Probabile formazione: tornano Veretout e Astori. Thereau si o no? Pronto Eysseric. Davanti Simeone...
L’unico dubbio da sciogliere è quello legato a Thereau. Pioli in conferenza stampa ha dichiarato che è pronto dal primo minuto ma nel caso in cui non desse garanzie per un lungo minutaggio è pronto Ey...
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 08:29
L’unico dubbio da sciogliere è quello legato a Thereau. Pioli in conferenza stampa ha dichiarato che è pronto dal primo minuto ma nel caso in cui non desse garanzie per un lungo minutaggio è pronto Eysseric. In difesa torna Astori così come Veretout a centrocampo. Davanti ancora spazio a Simeone.
Questa la probabile formazione della Fiorentina:
Fiorentina 4-3-3: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Badelj, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone, Thereau.