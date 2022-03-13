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Probabile formazione: Ikoné e Gonzalez per una Fiorentina all'attacco. Igor favorito su Quarta

Ecco i probabili undici che nel lunch match affronteranno il Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 10:13
Probabile formazione: Ikoné e Gonzalez per una Fiorentina all'attacco. Igor favorito su Quarta - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Sembra che la Fiorentina che scenderà in campo oggi sarà a trazione anteriore, per la prima volta potremmo vedere Ikoné e Gonzalez in campo insieme.  Terracciano promosso titolare, Venuti a destra e Igor favorito su Quarta. In mezzo Torreira e Bonaventura. In avanti Piatek.

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