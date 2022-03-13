Probabile formazione: Ikoné e Gonzalez per una Fiorentina all'attacco. Igor favorito su Quarta
Ecco i probabili undici che nel lunch match affronteranno il Bologna
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 10:13
Sembra che la Fiorentina che scenderà in campo oggi sarà a trazione anteriore, per la prima volta potremmo vedere Ikoné e Gonzalez in campo insieme. Terracciano promosso titolare, Venuti a destra e Igor favorito su Quarta. In mezzo Torreira e Bonaventura. In avanti Piatek.
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