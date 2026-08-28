Probabile formazione Fiorentina: Valdepenas torna a sinistra. Oulai dal 1'. Pellegrino centravanti

I probabili 11 che scenderanno in campo domani al Franchi contro il Frosinone

La Fiorentina di Fabio Grosso domani, sabato 29 agosto, alle ore 18:30, scende in campo allo stadio Franchi di Firenze contro il Frosinone. Sugli spalti per festeggiare il Centenario ci sarà una coreografia speciale.

Grosso dopo il brutto ko all'Olimpico di Roma per la prima di campionato, dovrebbe tornare a schierare gli interpreti che hanno giocato maggiormente nella pre season. A centrocampo resta una vasta scelta per il tecnico, questione diversa in attacco dove ci sono solamente Mastantuono, Gudmundsson e Pellegrino come punta.

Il mister gigliato nella conferenza stampa di oggi al Viola Park ha dato una mezza indicazione: “Oulai ha un potenziale pazzesco, ha qualità naturali molto belle. Sarà uno di quei giocatori di cui ci vanteremo nel tempo. Ha bisogno di esperienza, non ha partite sulle spalle. In dei momenti sembra che voglia proteggerli in altri ti rendi conto che se fa esperienza cresce e matura, ne abbiamo tanti come lui. Devi avere tante caratteristiche per farli giocare insieme, serve anche l’energia per affrontare gli avversari che magari ti fanno correre. Serve costruire un’amalgama. Oulai può partire dall’inizio, mi è piaciuto tanto come è entrato domenica”.

La formazione potrebbe essere la seguente: De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino.