Probabile formazione: Dragowski in porta, Nastasic dal 1′. Duello Duncan-Maleh

Italiano rimescola le carte: un po’ perchè il copione classico della Coppa Italia a imporlo, un po’ perchè la partita va a comporre un tris di impegni in una settimana. Venuti per Odriozola a destra e Nastasic accanto a Milenkovic per una coppia di centrali nuova ma non inedita. Nemmeno Torreira è sicuro del posto, a cui insidia Pulgar. Duncan-Maleh per un posto. Dragowski si riprende la porta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

