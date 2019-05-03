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Probabile formazione, Chiesa febbricitante salta Empoli? Difesa a quattro per Montella. Le scelte...

Come diramato oggi da Violachannel, Federico Chiesa non si è allenato per un attacco febbrile. Nel caso pronto Mirallas. Dunque è in dubbio per la trasferta del Castellani, con Vincenzo Montella che a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2019 18:42
Probabile formazione, Chiesa febbricitante salta Empoli? Difesa a quattro per Montella. Le scelte... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Come diramato oggi da Violachannel, Federico Chiesa non si è allenato per un attacco febbrile. Nel caso pronto Mirallas. Dunque è in dubbio per la trasferta del Castellani, con Vincenzo Montella che ad oggi dovrebbe schierare questi 11

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.

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