Primo tempo a reti bianche: 0-0 con lo Schalke. Un’occasione di Benassi al 15’
Al 15’ l’occasione più importante per i viola: ottimo l’assist di Gerson per Benassi che scaraventa un tiro violento ben parato dal portiere locale. Nel complesso bene Gerson, buon geometra a centroca...
A cura di Gabriele Caldieron
11 agosto 2018 16:28
Al 15’ l’occasione più importante per i viola: ottimo l’assist di Gerson per Benassi che scaraventa un tiro violento ben parato dal portiere locale. Nel complesso bene Gerson, buon geometra a centrocampo e Chiesa: le sue accelerazioni sono grattacapi continui per i tedeschi. Peccato per un ottimo contropiede vanificato da un passaggio sbagliato da Benassi prima della battuta a rete. Una buona Fiorentina dunque.
Gabriele Caldieron