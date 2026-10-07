Primo allenatore Ranieri: "Luca è un ragazzo che in campo si trasforma alla grande, fuori è tranquillissimo"

Il primo allenatore di Ranieri ha parlato in radio dopo il rinnovo del giocatore viola

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Luca Rossi, che ha guidato Luca Ranieri ai tempi dei Giovanissimi. «In campo subisce una vera e propria metamorfosi: fuori dal terreno di gioco è un ragazzo estremamente pacato, piacevole nel confronto e dotato di una sensibilità fuori dal comune, mentre a partita in corso si trasforma in un autentico combattente. Un'evoluzione del genere non mi sorprende affatto, dato che ha sempre mostrato una determinazione feroce nel voler diventare un calciatore professionista, il suo obiettivo più grande. Si è sempre speso al massimo in ogni singola seduta d'allenamento pur di arrivarci. Vederlo Oggi protagonista in un club prestigioso come la Fiorentina è per me un'immensa soddisfazione».