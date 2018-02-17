Primavera, piegata anche la Roma: 2-1 con Diakhaté e Gori, preso il terzo posto
La Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica piega la Roma, in un match serratissimo: 2-1 il risultato finale. Apre le marcature Diakhate, ma poi i giallorossi trovano il pari alla mezz'ora. Decisiva l'...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2018 17:08
La Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica piega la Roma, in un match serratissimo: 2-1 il risultato finale. Apre le marcature Diakhate, ma poi i giallorossi trovano il pari alla mezz'ora. Decisiva l'ennesima rete di Gori, giunta al 44'. Con questo successo la Fiorentina scavalca proprio la Roma, issandosi al terzo posto in classifica, a quota 39 punti.