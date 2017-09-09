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Fiorentina Primavera, esordio ok in Campionato: 2-0 esterno contro l'Atalanta

La Fiorentina Primavera vince all'esordio.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2017 16:56
Fiorentina Primavera, esordio ok in Campionato: 2-0 esterno contro l'Atalanta - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Con le reti di Maganjic al 61' e di Sottil all'81' una Fiorentina Primavera brava e cinica inizia alla grande il suo nuovo Campionato.

Grande prova dell'estremo difensione viola Cerofolini, convocato anche da Pioli come 24esimo per la trasferta di Verona di domani della prima squadra della Fiorentina. Molto buona, non soltanto per il goal, pure la prestazione del'esterno Sottil.

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