Prima di Fiorentina-Juventus leggi “I’Tifoso Viola” oggi in edizione speciale con 60 pagine
Come di consueto, in occasione delle partite casalinghe della Fiorentina, fuori dalla tribuna centrale e nei pressi dello stadio, verrà distribuito gratuitamente “I’Tifoso Viola” giornale di approfond...
Come di consueto, in occasione delle partite casalinghe della Fiorentina, fuori dalla tribuna centrale e nei pressi dello stadio, verrà distribuito gratuitamente “I’Tifoso Viola” giornale di approfondimento sulla sfida odierna e molto altro. Oggi edizione speciale di 60 pagine con personaggi all’interno come: Gianfranco Monti, Luca Frati, Leonardo Petri, Simon Pagnini, l’ex arbitro Tagliavento, Fabrizio Calderone, Saverio Pestuggia, Mareggini, Leonardo Vonci, Gabriele Caldieron, Fabrizio Failla, Stefano Borgi, Martorelli, Sergio Brio.
Questa un’anteprima: