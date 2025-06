Prezzi abbonamenti Fiorentina in linea con lo scorso anno. Presenti più posti in Maratona

Prezzi in linea con l’anno scorso, ancora settori off limits e oggetto del restyling del Franchi, ma anche alcuni posti in Maratona in più, tornati disponibili dopo un campionato. In attesa del 4 luglio, in cui saranno comunicati ufficialmente prezzi, tempistiche e fasi di vendita, iniziano a emergere alcune indicazioni sulla campagna abbonamenti 2025- 2026 della Fiorentina.

La novità principale riguarda i posti – qualche centinaia – nuovamente disponibili in Maratona. Si tratterà dei settori Maratona centrale (Mac), parterre di Maratona coperto ( PMC3), parterre Maratona scoperto ( PM3) e Maratona laterale (MAL02), l’anno scorso inutilizzabili perché area di cantiere. I vecchi abbonati della stagione 2023-2024 in questi settori potranno già richiedere informazioni sulla disponibilità del loro vecchio posto da oggi fino all’8 luglio. Confermate invece le disposizioni di un anno fa nelle altre parti dello stadio: restano non disponibili per gli abbonamenti la curva Fiesole, la tribuna laterale e esterna lato Fiesole e gli spazi in Maratona più vicini alla curva, aree interessate da differenti lavori che dovranno terminare nel 2026.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti quindi in Curva Ferrovia, in Maratona e in tribuna, compresa la tribuna laterale e esterna lato Ferrovia, mentre il settore ospiti rimarrà collocato nel consueto “formaggino” e potrà ospitare, in deroga anche per la prossima stagione, 250 tifosi ospiti per il campionato, il 5% e quindi mille tifosi ospiti invece per le partite di Conference, come stabilito dalla Uefa. Numeri alla mano la Fiorentina avrà quindi a disposizione più di ventimila posti ogni domenica – in totale i posti utilizzabili sarebbero 24.786 ma alcune sedute sono off limits per motivi di sicurezza – ma non tutti saranno oggetto di abbonamento: per consentire una vendita libera partita per partita la società metterà a disposizione per gli abbonamenti metà stadio, lasciandone disponibile l’altra per la singola occasione. Lo scorso anno gli abbonati complessivi furono 12 mila e l’obiettivo è quello di confermare i numeri del campionato appena finito, anche grazie a prezzi che saranno in linea con la passata stagione. Lo riporta Repubblica.