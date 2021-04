Presidente Marsiglia: “Vogliamo riscattare Lirola ma dobbiamo trovare accordo con la Fiorentina”

Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, è intervenuto in conferenza stampa parlando, tra le altre cose, del futuro di Pol Lirola, terzino destro classe 97 della Fiorentina in prestito al Marsiglia, queste le sue parole: “Ogni giorno parliamo con i suoi agenti perchè vogliamo riscattarlo, ma non è facile impostare la trattativa in questo momento per via della situazione economica generale. Dobbiamo trovare accordo con la Fiorentina il riscatto, di cui abbiamo il diritto”

