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Pres. società canottieri: "Avere qui la Fiorentina è una grande gioia"

Il presidente della Società Canottieri Firenze, una delle più antiche ed importanti d’Italia, è intervenuto in occasione della presentazione delle nuove divise: “Avere qui la Fiorentina è una gioia pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 19:05
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Il presidente della Società Canottieri Firenze, una delle più antiche ed importanti d’Italia, è intervenuto in occasione della presentazione delle nuove divise: “Avere qui la Fiorentina è una gioia perché la società è inserita nel cuore di Firenze. Ringrazio Salica, la proprietà e Le Coq Sportif per questa bella opportunità”.

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