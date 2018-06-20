Pres. società canottieri: "Avere qui la Fiorentina è una grande gioia"

Il presidente della Società Canottieri Firenze, una delle più antiche ed importanti d’Italia, è intervenuto in occasione della presentazione delle nuove divise: “Avere qui la Fiorentina è una gioia pe...

Il presidente della Società Canottieri Firenze, una delle più antiche ed importanti d’Italia, è intervenuto in occasione della presentazione delle nuove divise: “Avere qui la Fiorentina è una gioia perché la società è inserita nel cuore di Firenze. Ringrazio Salica, la proprietà e Le Coq Sportif per questa bella opportunità”.