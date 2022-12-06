Pres. Lega Pro manda un messaggio alla Fiorentina: "Aspettiamo la seconda squadra viola"

A margine della presentazione del libro "Le nuove guerre del calcio" a cura di Marco Bellinazzo, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha così parlato ai media presenti, toccando anche l'arg...

A margine della presentazione del libro "Le nuove guerre del calcio" a cura di Marco Bellinazzo, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha così parlato ai media presenti, toccando anche l'argomento Fiorentina: "Viola Park? E' una domanda che mi invita a nozze: per valorizzare i giovani servono centri sportivi all'avanguardia e maestri di campo che possano esaltare il percorso di crescita delle nuove leve. Anzi, aggiungo che adesso dai viola aspettiamo una seconda squadra".

https://www.labaroviola.com/repubblica-amrabat-la-fiorentina-offrira-rinnovo-a-3-milioni-no-ad-una-cessione-a-gennaio/194869/