Pres. Entella: "Che affare avere preso Zaniolo. La viola non credeva in lui, suo padre..."

All’interno dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, troviamo l’intervista al presidente dell’Entella Antonio Gozzi. Nel passaggio che vi proponiamo parla dell'ex viola Nicolò Zaniolo, che ad...

All’interno dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, troviamo l’intervista al presidente dell’Entella Antonio Gozzi. Nel passaggio che vi proponiamo parla dell'ex viola Nicolò Zaniolo, che adesso sta facendo faville alla Roma: “Era alla Fiorentina ma non credevano in lui. Suo padre ci conosceva bene… L’abbiamo fatto esordire in Serie B e poi l’abbiamo ceduto all’Inter per due milioni”.