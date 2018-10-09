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Pres. De Paul: "Rodrigo piace al Napoli. Su di lui però c'è ancora la Fiorentina.."

Il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha parlato dei propri gioielli su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole; "De Paul piace al Napoli ma..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2018 17:49
Pres. De Paul: "Rodrigo piace al Napoli. Su di lui però c'è ancora la Fiorentina.." - during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul
during the serie A match between Parma Calcio and Udinese at Stadio Ennio Tardini on August 19, 2018 in Parma, Italy. De Paul
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Il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha parlato dei propri gioielli su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: “Rodrigo De Paul piace sia a Giuntoli che a De Laurentiis, ma anche a tante altre squadre. E tra queste c’è senz’altro la Fiorentina di Pioli. Abbiamo voluto tenercelo stretto insieme a Fofana perché sono i due cardini della nuova Udinese. Ci vorrà ancora tempo per avere novità sul loro futuro”.

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