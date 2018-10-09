Pres. De Paul: "Rodrigo piace al Napoli. Su di lui però c'è ancora la Fiorentina.."

Il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha parlato dei propri gioielli su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole; "De Paul piace al Napoli ma..

Il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha parlato dei propri gioielli su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: “Rodrigo De Paul piace sia a Giuntoli che a De Laurentiis, ma anche a tante altre squadre. E tra queste c’è senz’altro la Fiorentina di Pioli. Abbiamo voluto tenercelo stretto insieme a Fofana perché sono i due cardini della nuova Udinese. Ci vorrà ancora tempo per avere novità sul loro futuro”.