Ecco alcune delle parole rilasciate a La Repubblica da Alessandro Ciullini, preparatore atletico: “Il primo aspetto che un preparatore atletico deve prendere in considerazione è quello di sapere con certezza quando si potrà tornare ad allenarsi e a giocare. Quest’intervallo di tempo tra allenamento e partita è fondamentale per pianificare il programma. Se servirà una nuova idoneità sportiva per i calciatori? Da quello che ho capito, il Coronavirus incide moltissimo oltre che sui polmoni anche sul cuore. Se così fosse in chi è stato affetto il medico dovrà fare un’accurata valutazione. Non penso che sia un problema giocare in estate, tornerà entusiasmo e felicità sia per i calciatori che i tifosi. Dopo questa esperienza tutti vivremo le cose in modo diverso”.