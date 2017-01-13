Premium Sport: sondaggio della Fiorentina per Gnoukouri

Il centrocampista ivoriano non ha trovato molto spazio in questa stagione. Su di lui anche Udinese e Crotone

Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che la Fiorentina abbia effettuato un sondaggio per il giovane centrocampista dell'Inter Assane Gnoukouri. L'ivoriano classe '96 non ha fin qui trovato molto spazio nelle gerarchie di Pioli e potrebbe quindi decidere di cambiare aria per cercare di ritagliarsi uno spazio da titolare altrove. Ecco che quindi la Fiorentina compare sullo sfondo sondando il terreno con i nerazzurri. Tuttavia pare che non ci sia solo la società gigliata sulle tracce dell'ivoriano: anche Udinese e soprattutto Crotone avrebbero infatti manifestato il loro interesse per il centrocampista.