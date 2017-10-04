Premium Sport, Pezzella inserito tra i migliori 10 acquisti del campionato di Serie A

Premium Sport ha stilato la classifica dei migliori 10 acquisti del campionato di Serie A. Tra i vari Kalorav e Zapata, spunta un viola..

Premium Sport ha stilato una classifica dei 10 migliori giocatori arrivati questa estate nel campionato di Serie A Tim ma che stanno già dando un contributo fondamentale alle proprie squadre. In mezzo ai vari Skriniar, Kalarov, Zapata e Bentancur, c’è anche l’argentino della Fiorentina German Pezzella, che a Firenze ha fatto già valere le sue doti, tanto da meritarsi la maglia della propria nazionale.