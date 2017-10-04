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Premium Sport, Pezzella inserito tra i migliori 10 acquisti del campionato di Serie A

Premium Sport ha stilato la classifica dei migliori 10 acquisti del campionato di Serie A. Tra i vari Kalorav e Zapata, spunta un viola..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2017 17:25
Premium Sport, Pezzella inserito tra i migliori 10 acquisti del campionato di Serie A - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pezzella
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Premium Sport ha stilato una classifica dei 10 migliori giocatori arrivati questa estate nel campionato di Serie A Tim ma che stanno già dando un contributo fondamentale alle proprie squadre. In mezzo ai vari Skriniar, Kalarov, Zapata e Bentancur,  c’è anche l’argentino della Fiorentina German Pezzella, che a Firenze ha fatto già valere le sue doti, tanto da meritarsi la maglia della propria nazionale.

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