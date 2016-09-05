Premium Sport: il Milan incassa 85 milioni e si lancia su Bernardeschi. La situazione...
In casa Milan cominciano già a pensare al mercato di gennaio. Della Fiorentina ai rossoneri piace non solo Badelj ma, come riportato anche dall’edizione delle 23 di Premium Sport News, il club rossone...
In casa Milan cominciano già a pensare al mercato di gennaio. Della Fiorentina ai rossoneri piace non solo Badelj ma, come riportato anche dall’edizione delle 23 di Premium Sport News, il club rossonero potrebbe puntare Federico Bernardeschi, qualora il Sassuolo dicesse no alla società di via Aldo Rossi per il suo pupillo Domenico Berardi.
A gennaio la disponibilità economica del Milan sarà molto importante. Mercoledì, presumibilmente, la cordata cinese che all’inizio di novembre acquisirà il 99, 93% delle quote azionarie del club verserà 85 milioni che andranno a sommarsi ai 15 già arrivati nel corso di questa estate. Una gran bella cifra, pronta per essere spesa dai rossoneri che, come primo obiettivo, hanno proprio un esterno destro.