Precedenti Venezia Fiorentina: Nel 2025 Palladino fu sconfitto per 2-1 e salutò il sogno Champions

I viola non hanno un grande legame con la Laguna in tutte le competizioni

Quando la Fiorentina attraversa la laguna per scendere in campo allo Stadio "Pier Luigi Penzo", la storia del confronto cambia completamente volto. Se nel computo globale dei precedenti i gigliati possono vantare una tradizione favorevole, le sole sfide disputate nell'impianto dell'Isola di Sant'Elena raccontano un'altra realtà: un vero e proprio tabù per i colori viola e una roccaforte quasi inespugnabile per la formazione arancioneroverde.

Nei 23 incontri ufficiali disputati a Venezia tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, la padrona di casa ha infatti imposto la propria legge in oltre la metà delle occasioni, collezionando ben 12 vittorie. I pareggi complessivi sono stati 7, mentre le affermazioni della Fiorentina in terra veneta si contano sulle dita di una mano: appena 4 successi esterni in tutta la storia del confronto. Anche il bilancio delle reti realizzate riflette la superiorità lagunare tra le mura amiche, con 33 marcature messe a segno dal Venezia contro le 22 firmate dai viaggiatori toscani.

I numeri evidenziano quanto la trasferta veneziana sia storicamente complessa e ricca di insidie per la Fiorentina, chiamata a sfatare una tradizione ostica per conquistare punti preziosi in uno dei campi più particolari e caldi del panorama calcistico nazionale.

L'ultimo capitolo in ordine di tempo si è consumato il 12 maggio 2025, quando il Venezia ha piegato per 2-1 la Viola guidata da Raffaele Palladino. Dopo un primo tempo cauto e bloccato, gli arancioneroverdi hanno sferrato l'uno-due decisivo nella ripresa grazie alle stoccate di Fali Candé al 60' e Gaetano Oristanio al 68'. A nulla è servito il tentativo di riaprire la gara firmato da Rolando Mandragora al 77', che ha fissato il punteggio finale ma non ha evitato la battuta d'arresto per i gigliati.

Andando a ritroso fino al 18 ottobre 2021, la Fiorentina allora allenata da Vincenzo Italiano rimediò un altro stop di misura cadendo per 1-0. A decidere la sfida fu una zampata di Mattia Aramu al 36' del primo tempo, mentre nella ripresa il cartellino rosso rimediato da Riccardo Sottil spense sul nascere le speranze di rimonta toscane.

Per ritrovare l'ultimo blitz viola nell'impianto dell'Isola di Sant'Elena bisogna risalire fino al 21 aprile 2004, nel campionato di Serie B. La Fiorentina di Emiliano Mondonico riuscì a espugnare la laguna imponendosi con un netto 2-0 grazie alle firme d'autore di Christian Riganò ed Enrico Fantini, cogliendo tre punti fondamentali nella corsa verso la promozione.

Il 10 febbraio 2002, quando un Venezia arrembante superò la Fiorentina per 2-0 con i gol di Filippo Maniero e Magallanes, in una delle tappe più dolorose di una stagione culminata con la retrocessione e il fallimento societario del club gigliato.

Il bilancio recente si completa con il travolgente 4-1 del 14 marzo 1999, match rimasto nella memoria per la prestazione maiuscola di Álvaro Recoba, autore di una tripletta devastante con gol di Maniero a completare l'opera per gli arancioneroverdi, mentre per i viola guidati da Trapattoni la rete di Gabriel Omar Batistuta servì soltanto a rendere meno amaro il passivo.