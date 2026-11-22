Precedenti Monza Fiorentina: Nel 2025 gli uomini di Palladino caddero 2-1 al Brianteo

I lombardi hanno battuto la Fiorentina nell'ultimo precedente

La sfida di lunedì 23 novembre alle 20:45 allo Stadio Brianteo, posticipo della 12ª giornata di Serie A Enilive, mette in palio punti pesanti per la zona salvezza. Guardando esclusivamente ai precedenti giocati in Brianza nel massimo campionato, il bilancio pende dalla parte dei padroni di casa: nei tre incroci disputati finora in Serie A a Monza si contano infatti due vittorie biancorosse e un solo successo della Fiorentina, sempre al termine di gare combattute e decise con un unico gol di scarto.

Il primo storico confronto in massima serie in terra brianzola risale al 23 aprile 2023 e regala subito una partita ricca di colpi di scena. La Fiorentina parte forte portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Kouamé e Saponara, ma il Monza orchestra una clamorosa rimonta propiziata dall'autorete di Biraghi e completata dai gol di Dany Mota e Pessina su calcio di rigore per il 3-2 finale.

Nella stagione successiva, il 22 dicembre 2023, arriva invece l'unico blitz viola al Brianteo in Serie A. A decidere una sfida molto bloccata sul piano tattico è una rete lampo di Lucas Beltrán nelle prime battute, che consente alla formazione toscana di espugnare il campo lombardo per 0-1.

Nell'ultimo precedente giocato a Monza, datato 13 gennaio 2025, i biancorossi tornano però a conquistare l'intera posta in palio imponendosi per 2-1. Le firme di Patrick Ciurria al 44' e di Daniel Maldini al 63' indirizzano l'incontro, rendendo vano il calcio di rigore trasformato al 74' ancora una volta da Lucas Beltrán, unico marcatore viola nelle due trasferte più recenti in Brianza.

Per la Fiorentina di Paolo Vanoli, reduce da tre risultati utili consecutivi e capace di conquistare finora le uniche due vittorie stagionali proprio lontano dal Franchi, la trasferta di lunedì sera rappresenta dunque l'occasione ideale per allontanarsi dalle zone calde della classifica e riportare in perfetta parità il bilancio dei precedenti in Serie A al Brianteo. Di fronte ci sarà però il Monza guidato in panchina dal vice dello squalificato Ivan Juric, determinato a interrompere la striscia di quattro sconfitte di fila affidandosi al fiuto del gol del capocannoniere Gustavo Varela.