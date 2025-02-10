Prandelli: "Zaniolo? Convinto che farà bene. Firenze ti fa sentire protagonista dalla mattina alla sera"
Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai, l'ex tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha così parlato di Nicolò Zaniolo in maglia viola: "Penso che potrebbe far bene. Firenze...
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2025 14:20
Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai, l'ex tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha così parlato di Nicolò Zaniolo in maglia viola: "Penso che potrebbe far bene. Firenze ti fa sentire sempre protagonista dalla mattina alla sera, ti dà un senso di grandissima responsabilità. Sono convinto che possa davvero far bene".
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