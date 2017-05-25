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Prandelli riparte dagli Emirati Arabi: sarà il nuovo allenatore dell'Al Nasr

L'avventura in panchina di Cesare Prandelli riparte dagli Emirati Arabi, la presentazione ufficiale è prevista per la prossima settimana

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2017 20:09
Prandelli riparte dagli Emirati Arabi: sarà il nuovo allenatore dell'Al Nasr -
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A sorpresa, Cesare Prandelli riparte dagli Emirati Arabi, dopo la sfortunata parentesi di questa stagione a Valencia. Allenerà l'Al Nasr, che milita nella UAE Arabian Gulf League, il massimo livello calcistico degli Emirati Arabi Uniti. La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì alle 10.30 locali.

Fonte: goal.com

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