Prandelli: “La Fiorentina ha centrato il colpo dell’anno. I tifosi avevano bisogno di un campioncino”

"Ricorda, anche se non ne è la copia, Nico Paz"

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, condivide l’ottimismo di Rafa Benitez sul mercato condotto dal club viola. Anzi, l’ex tecnico va oltre e indica proprio la Fiorentina come la società che, a suo avviso, ha fatto il miglior lavoro.



Intervistato da Il Mattino, Prandelli non ha dubbi: «A chi do il voto più alto sul mercato? Alla Fiorentina. Voglio proprio ammirare Mastantuono, può essere il colpo dell’anno: a Firenze hanno centrato l’obiettivo. La gente che va allo stadio ha l’esigenza di vedere un campioncino».



L’ex allenatore viola si sofferma poi sulle qualità del giovane argentino, facendo un paragone con un altro talento già protagonista in Serie A: «Ricorda, anche se non ne è la copia, Nico Paz. Ma sono quei calciatori che uno vuole vedere. Come lo era, per esempio, Kvaratskhelia».