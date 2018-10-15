Prandelli: “Chiesa? Il problema è per chi lo deve fermare. Ha grande talento”

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva:“Chiesa? Federico ha un grande talento e personalità. Lui un simulatore? No, non ne ha bisogno... Il probl...

A cura di Redazione Labaroviola 15 ottobre 2018 16:45

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