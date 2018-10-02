Prandelli: "Chiesa corretto, è un patrimonio italiano. La mia vecchia Fiorentina.."

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli. Queste le sue parole..

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli. Queste le sue parole: "Questa squadra ha delle notevoli qualità e credo che possa ancora crescere tantissimo, visto che ci sono molti giovani. Secondo me è meglio anche della mia vecchiaFiorentina. Vincere con le squadre "piccole"? Quando andammo in Champions avevo dei giocatori che sapevo non mi avrebbero mai tradito. Per questo anche quando perdevamo contro le grandi dopo facevamo belle prestazioni con le piccole. La Fiorentina contro l'Atalanta ha fatto una delle partite più difficili, visto che i bergamaschi hanno messo in difficoltà praticamente tutti in Serie A. Fanno un calcio diverso dalle altre, quindi vincere è stato fondamentali. Progetti? Al momento guardo le partite e attendo. Chiesa? É un patrimonio del calcio italiano e Mancini ha fatto bene ad inserirlo nella rosa della Nazionale. Ha caratteristiche che fanno di lui un giocatore, seppur giovanissimo, già pronto per il grande calcio. E' un giocatore correttissimo, spesso subisce più contatti degli altri e di sicuro non è un simulatore"