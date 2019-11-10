Pradè: "Oggi abbiamo perso per colpa dell'atteggiamento, eravamo molli. Parlerò alla squadra"

Queste le parole di Daniele Pradè ds viola dopo la sconfitta subita contro il Cagliari: "Abbiamo perso la partita sull’atteggiamento psicologico. Non sono preoccupato, perché tutto quello che succede...

Queste le parole di Daniele Pradè ds viola dopo la sconfitta subita contro il Cagliari: "Abbiamo perso la partita sull’atteggiamento psicologico. Non sono preoccupato, perché tutto quello che succede lo prevedo. Siamo stati leggeri e molli. In più abbiamo fatto anche degli errori tattici. Per me questa è una stagione importante. Io devo vedere quello che succede per poi migliorare e costruire questa squadra in base a quello che ho visto. Appena rientrano i nazionali farò un discorso alla squadra e spiegherò quello che voglio. Non è calato l’aspetto fisico. Dal punto di vista mentale abbiamo perso. Anche negli 1 vs 1”.