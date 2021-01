Pradè: “Non prenderemo altri giocatori, valutiamo solo alcune cessioni. Puntiamo su Kouamè”

A Sky Sport ha rilasciato una interessante intervista il DS viola Pradè:

“Il mercato in entrata è chiuso, in uscita vogliamo trovare una sistemazione per quei ragazzi che stanno giocando meno, come Montiel. Kokorin? Idea che nasce in estate, l’ho seguito tanto in passato, le sue qualità non discutono, speriamo che le metta in mostra, dovrà ambientarsi, è la sua chance e dovrà giocarsela al 100%. Ribery? È il nostro simbolo, il calciatore più importante e quello che ci fa la differenza. Suo futuro? Deciderà lui e ne parleremo in momenti più sereni. Kouame? Vogliamo puntare su di lui, arriva da un infortunio pesante e quindi è normale che ci sia un saliscendi nelle prestazioni, speriamo che il momento down sia alle spalle e che possa darci una mano”.

