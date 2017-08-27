Pradè: "Noi la rivoluzione la facemmo con gente esperta, la Fiorentina tornerà ad essere grande.."

Al termine della partita, nel Mix Zone, ha parlato l'ex DS viola Daniele Pradè Queste le sue parole

Al termine della partita, nel Mix Zone, ha parlato l'ex DS viola Daniele Pradè Queste le sue parole: "A differenza della Fiorentina, noi giochiamo insieme da un anno. Sono sicuro che i viola arriveranno a questo livello, perché ha un ottimo allenatore e dei giocatori forti. Sono stato felicissimo qua, così come sono felice oggi a Genova. I gigliati hanno calciatori giovani e serve ancora tempo. Auguro alla Fiorentina di riuscire ad avere gli stessi risultati che abbiamo avuto a Firenze sotto la mia gestione e quella di Macia. La nostra rivoluzione fu differente perchè prendemmo elementi più esperti. Ho visto comunque giocatori con gamba e voglia oggi tra i viola, Pioli è molto preparato e sono convinto che i risultati arriveranno".