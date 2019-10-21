Pradè e Montella vogliono Tripaldelli: operazione di gennaio secondo La Nazione

La Nazione comincia a studiare il calciomercato della Fiorentina in vista di gennaio: un obiettivo sensibile è quello di Tripaldelli.

La Nazione, in ottica del mercato di gennaio per la Fiorentina, torna a parlare di Alessandro Tripaldelli, esterno sinistro classe 1999 di proprietà del Sassuolo. Il giocatore piace a Pradè e Montella e la Viola vuole assolutamente investire su di lui. Si punterà al prestito (per sei mesi) con diritto di riscatto.