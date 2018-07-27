Pradé chiarisce su De Paul: "Non è sul mercato e gli consiglio di farsi rappresentare in modo più consono"

In relazione alle dichiarazioni del presunto agente di Rodrigo De Paul riportate dal sito tuttomercatoweb.com, il Direttore dell'Area Tecnica Daniele dell'Udinese Pradè chiarisce che “è falso che l'Ud...

In relazione alle dichiarazioni del presunto agente di Rodrigo De Paul riportate dal sito tuttomercatoweb.com, il Direttore dell'Area Tecnica Daniele dell'Udinese Pradè chiarisce che “è falso che l'Udinese "alzi la richiesta ogni volta di 1 milione" perché semplicemente non abbiamo mai fatto nessuna richiesta, e l'ultimo contatto con la Fiorentina risale a più di 20 giorni fa. Chiarito questo aggiungo che il calciatore non è sul mercato e gli consiglio di farsi rappresentare pubblicamente in maniera più consona".

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