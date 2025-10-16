Pradè ancora nel mirino dei tifosi: “Spunta un adesivo offensivo contro il Ds Viola”

Era già stato al centro della contestazione di parte della tifoseria. In particolare nell’ultima gara contro la Roma, quando la Curva Fiesole aveva distribuito dei volantini con pesanti critiche rivolte proprio a lui. Nelle ultime ore, Daniele Pradè è tornato bersaglio per alcuni tifosi: da stamani sono infatti spuntati nei dintorni dello stadio alcuni adesivi offensivi che ritraggono la faccia dell’attuale Direttore Sportivo della Fiorentina su un corpo di un maiale, un’immagine su cui campeggia la scritta ‘Vattene’.

Dopo gli avvertimenti delle scorse settimane, un’altra forte testimonianza di come per parte del popolo viola il Ds non sia più figura gradita.