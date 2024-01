Poteva essere Viola, ora Ngonge parla da giocatore del Napoli: “Adesso sono in un grande club”

Il nuovo acquisto del Napoli, Cyril Ngonge, parla ai microfoni di DAZN prima dell’inizio del match contro la Lazio. L’esterno belga è stato un obiettivo concreto della Fiorentina, Vincenzo Italiano l’aveva individuato come rinforzo per il suo scacchiere, ma il club Campione d’Italia ha battuto sul tempo i Viola con un’offerta che ha fatto cedere l’Hellas Verona. Ecco le dichiarazioni di Ngonge:

“Mazzarri mi ha chiesto di rimanere calmo, di non avere troppe pressioni e di giocare come so. Adesso sono in un grande club, con molta qualità. Giocare qui sarà più facile, ci sono molti giocatori forti”.

